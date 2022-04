Telegram melhora tradução no iOS e traz novas animações

O Telegram disponibilizou uma nova atualização recentemente e, como de costume, o mensageiro trouxe um apanhado de novidades e melhorias.

Entre as mudanças dessa rodada, há melhorias na tradução de mensagens no iOS e novas animações, além de diversos recursos e ferramentas ainda mais personalizáveis.

Vamos conferir o que há de novo?

Tradução de mensagens melhoradas

O recurso de tradução foi expandido no iOS para oferecer suporte a traduções de melhor qualidade e de muitos outros idiomas (como o ucraniano), contando agora com as mesmas opções que o Telegram para Android.

Novas animações e mais emojis animados

A tela para alterar o número de telefone nas configurações do app ganhou um novo visual, com emojis animadas para orientá-lo no processo.

Para os fãs dos emojis animados, o Telegram também adicionou novas opções de comidas com um toque de animação.

Sons de notificação personalizados

Agora é possível transformar qualquer áudio em um som de notificação — como músicas ou até mesmo áudios de memes. Caso você queira usar um som enviado em alguma conversa, basta tocar e segurar em um áudio e selecionar a opção “Salvar para Notificação”.

Em seguida, basta abrir os detalhes de um chat, tocar em “Som” e depois em “Personalizar”. Daí, selecione a mensagem de voz que você salvou ou então envie um novo som a partir do iCloud Drive.

Durações personalizadas de silêncio

O Telegram oferece agora mais opções de tempo para silenciar chats — desde alguns minutos até vários meses (ou para sempre).

Novo menu do autoexcluir nos perfis

O Telegram tornou mais fácil ativar o recurso autoexcluir (vulgo chats temporários) em conversas, além de implantar novas configurações de timer flexíveis, que podem variar de dias a meses.

Respostas nas mensagens encaminhadas

As respostas de mensagens encaminhadas para outros chats incluirão as perguntas para que todos possam ver o contexto completo do envio — porém, você pode sempre que quiser ocultar o nome do autor da mensagem ou as legendas das mídias se preferir encaminhar as mensagens mais anonimamente.

Criação e configuração de bots

O Telegram agora oferece aos desenvolvedores de bots as ferramentas para criar interfaces flexíveis com JavaScript — as quais podem ser programadas para combinar com o tema do usuário.

Além disso, usuários agora podem adicionar bots rapidamente ao grupo ou canal diretamente do perfil do bot e configurar os direitos e permissões instantaneamente.

Vale notar que também há novidades do Telegram para dispositivos Android — entre elas, agora qualquer vídeo nos aplicativos móveis do Telegram pode ser visualizado no Picture-in-Picture (PiP) — o que já está disponível no iOS e no macOS.

A versão independente do Telegram para macOS já foi atualizada, e deverá chegar em breve também à Mac App Store.