Wise agora permite solicitar apenas cartões virtuais (compatíveis com Apple Pay)

A fintech Wise (ex-TransferWise) começou hoje a permitir que usuários gerem apenas um cartão virtual, o qual pode ser usado no Apple Pay, sem a necessidade de solicitar o cartão físico em si.

No fim do ano passado, a empresa lançou no Brasil a sua conta multimoeda, que permite o uso de diversas… moedas (tais como dólar, euro, libra esterlina, reais, entre outras). Antes, ao abrir a sua conta, era preciso fazer uma transferência mínima de R$25 para “ativar a conta” e, assim, poder solicitar o cartão físico. Ao fazer isso, então, era possível adicioná-lo ao Apple Pay antes de receber o cartão em si.

Agora, usuários podem optar por não solicitar o cartão físico, criando apenas um virtual. Além da praticidade, há a segurança de que, em caso de suspeitas, é possível bloquear o cartão e gerar um novo número sem nenhuma dificuldade. Assim como o cartão físico, o virtual também é compatível com o sistema de pagamento móvel da Apple, o que permite fazer compras em lojas físicas — desde que o estabelecimento seja equipado com máquinas NFC .

Aos interessados, a conta da Wise é gratuita e você pode abrir a sua por esse link.

via Passageiro de Primeira