YouTube: como ativar o modo escuro [iPhone, iPad, web]

O modo escuro (dark mode) virou moda nos últimos anos, com diversos aplicativos passando a permitir que usuários possam configurá-los com o fundo escuro.

Isso acaba sendo bacana não só para quem tem um dispositivo com uma tela OLED , como também para quem usa eles em ambientes sem luz.

Desde 2018, um desses aplicativos que oferecem esse modo é o YouTube. Pois se você deseja navegar na plataforma de vídeos nesse modo, ensinaremos nos próximos parágrafos como é superfácil fazer isso!

Como ativar o modo escuro no YouTube do iPhone/iPad

Com o YouTube aberto, toque na sua foto (no canto superior direito) e vá até Configurações » Geral. Lá, marque a opção “Modo escuro”.

Como ativar o modo escuro no YouTube pela web

Se estiver logado com a sua conta no YouTube, clique na sua foto (no canto superior direito) e selecione “Aparência: tema do dispositivo”. Aí, escolha uma das três opções: “Usar o tema do dispositivo”, “Tema escuro” ou “Tema claro”.

Caso escolha “Usar o tema do dispositivo”, o YouTube será alternado entre os modos claro e escuro dependendo de qual você estiver usando no macOS.

Se você estiver usando o YouTube sem ter feito o login, basta clicar no botão com três pontinhos (também no canto superior direito da tela) e escolher uma das opções acima.

