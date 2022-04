Anitta será entrevistada hoje (19) por Zane Lowe no Apple Music

O DJ, produtor musical e apresentador Zane Lowe confirmou que entrevistará hoje, no seu programa ao vivo transmitido pelo Apple Music, a cantora e compositora brasileira Anitta.

A entrevista será transmitida ao vivo a partir das 13h (horário de Brasília) e estará disponível para todos os usuários — não há necessidade de ser assinante do serviço — pela rádio Apple Music 1.

Confirmed. @Anitta will be a live guest on tomorrows show. 9am PT @AppleMusic. Excited. — Zane Lowe (@zanelowe) April 19, 2022

Anitta recentemente lançou seu álbum “Versions of Me” e foi um dos destaques do festival de música Coachella, um dos maiores dos Estados Unidos — então é provável que tudo isso seja a tônica da entrevista.

Vale notar que Lowe já entrevistou diversas outras estrelas da música, como Adele, Miley Cyrus, Katy Perry, etc.

