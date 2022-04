Apple agora usa ouro reciclado em seus produtos; veja mais avanços

A Apple divulgou hoje novos detalhes sobre o aumento do uso de materiais reciclados em seus produtos. Pela primeira vez, a empresa implementou ouro reciclado certificado e mais que dobrou o uso de tungstênio reciclado; com isso, quase 20% de todos os materiais usados nos produtos da companhia em 2021 foram reaproveitados — a maior quantidade de todos os tempos, segundo a empresa.

Publicidade

Essas e outras informações foram divulgadas no Relatório de Progresso Ambiental da Apple de 2022 [PDF]. Como parte das iniciativas sustentáveis da Maçã, ela também compartilhou como ajustou seus produtos para se tornarem ainda mais ecológicos.

A empresa destacou que, em 2021, 59% do alumínio, 45% dos elementos de terras raras, 30% do estanho e 13% do cobalto que usou em seus produtos vieram de fontes recicladas — e os plásticos representaram apenas 4% das embalagens.

A companhia também apresentou o Taz, um robô (como a Daisy e o Dave) que ajuda a recuperar materiais de eletrônicos reciclados, explicando também como busca reduzir a mineração recuperando mais materiais de dispositivos existentes.

Taz, uma máquina que usa uma nova tecnologia semelhante a um triturador para separar ímãs de módulos de áudio e recuperar mais elementos de terras raras, é o mais recente de uma série de avanços de reciclagem liderados pela Apple. A empresa também expandiu ainda mais as capacidades de seu robô de desmontagem de iPhone, Daisy, e se ofereceu para licenciar essas patentes para outras empresas e pesquisadores gratuitamente. Um robô adicional, Dave, desmonta Taptic Engines, ajudando a recuperar valiosos ímãs de terras raras, tungstênio e aço.

Além disso, todos os novos modelos de iPhones, iPads, AirPods e Macs apresentam 100% de estanho reciclado na solda de suas placas lógicas principais, e a Apple está usando ouro reciclado no revestimento da placa lógica principal, no fio na câmera frontal e nas câmeras traseiras dos iPhones 13 [mini] e 13 Pro [Max].

Dia da Terra

Por fim, a Apple comentou suas iniciativas para o Dia da Terra (celebrado nesta sexta-feira), incluindo seu apoio ao World Wildlife Fund (WWF) a partir de doações para compras feitas com o Apple Pay (nas suas lojas físicas e online) e a divulgação de vários conteúdos especiais em diversas plataformas.

Assinantes do Apple Fitness+ podem desfrutar de exercícios de ioga, meditação, ciclismo, remo e esteira inspirados na natureza, bem como um novo episódio do Hora de Correr (Time to Run) que leva os ouvintes pelo Parque Nacional de Yosemite.

Publicidade

Um novo episódio do Hora de Caminhar (Time to Walk) também está disponível com a cientista e ambientalista Drª. Jane Goodall (considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo), no qual ela fala sobre a conexão de todos os seres vivos.

Vale notar, ainda, que usuários do Apple Watch que completarem qualquer exercício de 30 minutos ou mais no dia 22 de abril ganharão o prêmio do Desafio do Dia da Terra.