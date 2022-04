Conceito do iPadOS 16 expande multitarefa, cria área de trabalho e mais

Estamos a menos de dois meses da WWDC22, quando serão apresentados, dentre outras novidades, os novos sistemas operacionais da Apple. Pensando nisso, o designer Parker Ortolani criou um conceito para a próxima versão do iPadOS, com novidades e expansões de recursos já existentes.

Publicidade

Ao passo que é possível observar tudo criado por Ortolani em sua publicação no Twitter, vale destacar alguns pontos.

O primeiro é uma multitarefa que permite rodar três ou quatro aplicativos ao mesmo tempo. Além disso, temos o que ele chama de Popover Apps, basicamente a criação de “janelas”, apps que funcionam em popups sobre o sistema.

Movendo ainda mais na direção de dar ao iPad mais funcionalidades de um computador, o conceito propõe transformar a tela inicial numa espécie de área de trabalho. Dessa forma, seria possível adicionar não apenas ícones de apps, como também arquivos, pastas, podcasts e músicas.

Parker trouxe, ainda, uma dinâmica melhor de como usar um display externo com o iPad, o Studio Mode. A ideia versa que, ao espelhar a tela por meio do AirPlay, apareceria uma interface completa de desktop, algo que já ocorre em dispositivos de outras marcas (Dex, no caso dos aparelhos da Samsung, que infelizmente não existe mais para macOS).

São pensamentos que projetam vontades de muitos usuários, bem como a tendência recente da Apple de aproximar mais os iPads de computadores.

Publicidade

E aí, quer ver alguma dessas novidades na WWDC22?

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac