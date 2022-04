DaVinci Resolve beta ganha novos recursos e suporte ao M1 Ultra

A Blackmagic Design acaba de lançar mais uma grande atualização do seu produto mais importante: o DaVinci Resolve, o qual chegou à versão 18 (ainda em fase beta). Na nova versão, o software de edição de vídeos ganhou novos recursos de colaboração na nuvem, bem como novidades em termos de edição e melhorias para máquinas com o chip M1 Ultra.

Começando com os recursos colaborativos, a nova versão do app traz o Blackmagic Cloud, o qual permite hospedar bibliotecas de projetos no DaVinci Resolve Project Server na nuvem, bem como compartilhar projetos e trabalhar com outros editores em um mesmo arquivo simultaneamente, de qualquer lugar.

Além disso, também é possível criar proxys a partir de arquivos originais da câmera (para acelerar a edição), fazer um gerenciamento inteligente das mídias durante uma colaboração, uma transmissão ao vivo do visualizador DaVinci Resolve Studio e compartilhar bibliotecas de projetos de maneira bastante segura.

Quando falamos em cores, o DaVinci Resolve 18 trouxe uma nova máscara capaz de reconhecer e rastrear o movimento de milhares de objetos, um novo efeito de mapa de profundidade (para separar rapidamente o primeiro plano de outro de fundo) e uma atualização da ferramenta de suavização de pele Resolve FX Beauty, para produzir um efeito ainda mais natural.

Quanto aos recursos de edição, a atualização trouxe um aprimoramento das legendas (agora com suporte a textos cronometrados TTML e XML, e legendas MXF/IMF), caixas de seleção para inverter facilmente a direção de transições, uma nova opção para visualização de múltiplas câmeras e uma ferramenta para marcar pontos específicos de um vídeo (capítulos) antes de fazer upload diretamente pro YouTube.

Por fim, falemos da adaptação do app ao chip M1 Ultra, apresentado pela Apple na ocasião do lançamento do Mac Studio. Com ele, o DaVinci tem uma reprodução 30 vezes mais rápida em linhas do tempo 8K com várias câmeras e suporte mais amplo ao formato RAW — o que permite uma edição mais precisa usando as mídias originais de câmeras.

Aos interessados, a versão de testes do DaVinci Resolve 18 pode ser baixada aqui.