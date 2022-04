Foxconn dobrará produção de iPhones na Índia

No fim do ano passado, a fábrica da Foxconn em Sriperumbudur, na Índia, estava mergulhada em problemas trabalhistas — e voltou a funcionar há alguns meses com a liberação das atividades. Agora, a empresa recebeu autorização do governo para se expandir, o que a ajudaria a ampliar seus números de produção.

De acordo com uma reportagem do The Economic Times, o governo indiano aprovou o pedido de ampliação de 40 acres dentro da fábrica da Foxconn perto de Chennai, operando na zona econômica especial (ZEE).

Pelas regras, os bens fabricados nas ZEEs seriam destinados à exportação, mas com a permissão obtida pela Apple, a área dentro da fábrica da Foxconn será considerada como área tarifária doméstica para atender o mercado interno.

A demanda por iPhones na Índia está em alta, com dados da IDC indicando a venda de 4,77 milhões de unidades em 2021 — um recorde para a Apple no país.

A reportagem também destaca que a Foxconn vem melhorando as condições de trabalho e moradia na sua fábrica, sendo que mais de 10 mil (do total de 15 mil) trabalhadores retornaram às acomodações fornecidas pela empresa.

Situação na China

Ontem, falamos que os lockdowns na China causados pelo aumento de casos do novo Coronavírus (COVID-19) poderiam atrasar significativamente a produção da Apple — no entanto, informações obtidas pela Bloomberg dão conta de que a produção de iPhones na cidade chinesa de Zhengzhou está “seguindo bem”, de acordo com gerentes da Foxconn.

Mais precisamente, a produção no campus da Foxconn (conhecido como “cidade do iPhone”) está seguindo com cerca de 200 mil trabalhadores; além disso, a empresa taiwanesa está “cooperando com o governo local e adotando medidas para garantir a segurança dos trabalhadores”, de forma que a linha de produção ainda não teria sido afetada.

