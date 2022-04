Logitech lança Lift, mouse vertical sem fio de “baixo custo”

Se você está há tempos no universo dos mouses ergonômicos ou entrou recentemente nessa seara, provavelmente já ouviu falar do MX Vertical, da Logitech. Mas o periférico, mesmo com todos os elogios à sua construção e funcionalidades, não serve a todos os públicos: além de ter apenas uma versão para destros, ele é bem avantajado e tem um preço não muito amigável.

Publicidade

Pois para tentar contornar os problemas do seu mouse vertical topo-de-linha, a Logitech lançou hoje o mais novo integrante do seu catálogo: o Lift.

Posicionado como um mouse vertical mais barato e amigável, o Lift tem um tamanho mais compacto — que pode ser usado confortavelmente por pessoas com mãos médias ou pequenas — e a mesma construção vertical em 57º, a qual permite que você o utilize numa posição mais ergonômica para as suas articulações e evite lesões.

O Lift é vendido também em múltiplas opções de cores (rosa, branco ou grafite), e tem versões para usuários destros ou canhotos. No caso dos canhotos, entretanto, apenas a versão grafite está disponível, no momento.

Em termos de funcionalidade, além dos dois botões principais, o mouse tem uma roda de rolagem silenciosa, um botão para controlar o DPI do rastreamento e dois botões personalizáveis na área do polegar. Na parte inferior, um botão permite que você faça a troca rápida de conexão entre três dispositivos Bluetooth conectados, e a Logitech envia também um receptor USB-A na caixa.

Assim como seus irmãos mais velhos da linha MX, o Lift pode ser personalizado por meio do software Logi Options+ e traz suporte ao Flow, recurso que permite controlar o cursor (e até mesmo transferir arquivos) entre múltiplos computadores.

Publicidade

As aspas no “baixo custo” do título foram empregadas porque, mesmo mais barato, o Lift não é exatamente uma pechincha: ele sai por US$70 nos EUA, uma redução de 30 dólares em relação ao preço sugerido do MX Vertical. Ainda não há detalhes sobre preço ou disponibilidade no Brasil.

Publicidade

O que acharam?

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.