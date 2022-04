Rotas de bicicleta do Mapas da Apple são expandidas nos EUA

Mesmo que não seja tão utilizado pelos brasileiros (por motivos óbvios), o app Mapas recebe muita atenção por parte da Apple, principalmente nos Estados Unidos — local onde está a sua maior base de usuários.

Muitos dos recursos lançados pela empresa para o serviço, inclusive, chegam primeiro à terra do Tio Sam para, só depois, serem expandidos para o restante do mundo. Alguns deles são até mais restritos, funcionando de início apenas em algumas cidades ou regiões do país.

É o caso das rotas de bicicleta, recurso que foi lançado com o iOS 14 para algumas poucas cidades e vem sendo expandido ano após ano pela empresa. Em 2021, por exemplo, acompanhamos a chegada dele às cidades americanas de Portland (Oregon) e San Diego (Califórnia).

Agora, a Apple implementou mais uma expansão muito bem-vinda (para quem poderá desfrutá-la, é claro) do recurso. De acordo com Justin O’Beirne, os mapas agora também mostram as rotas de bicicleta para usuários de Chicago, Detroit, Indianápolis, Cleveland, Columbus, Cincinnati e Charleston.

De acordo com a publicação, a expansão vem acontecendo de forma silenciosa pela Apple para partes do nordeste e, ao que tudo indica, o Texas e a Costa do Golfo serão as próximas áreas a receber o recurso — caso a empresa siga o padrão inicial de expansão.

Agora é esperar sentado para que o recurso chegue até nós… 😅

