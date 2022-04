“Shrinking”, do Apple TV+, ganha mais novidades no elenco

Pouco a pouco, o elenco de “Shrinking” — futura série de comédia do Apple TV+ — vai se formando. Além do protagonista Jason Segel (“How I Met Your Mother”) e do reforço de peso de Harrison Ford (o Indiana Jones em pessoa), já temos também Jessica Williams e Christa Brown na lista de talentos da produção. E hoje, mais novidades!

De acordo com o Deadline, chegaram ao elenco da série recentemente os atores Michael Urie (“Ugly Betty”), Luke Tennie (“CSI: Vegas”) e Lukita Maxwell (“Genera+ion”).

Da esquerda para a direita: Urie, Tennie e Maxwell

A série, como já divulgado, girará em torno de Jimmy (Segel), um terapeuta em luto que começa a quebrar as regras da profissão e dizer aos seus pacientes tudo aquilo que pensa, sem filtro. Ignorando sua formação e a ética do seu ofício, ele se vê em meio a uma série de mudanças monumentais — não apenas nas vidas dos seus pacientes, mas também na sua própria.

Na produção, Urie será Brian, advogado e melhor amiga de Jimmy, uma figura eternamente otimista. Tennie, por sua vez, será Sean, um jovem veterano de guerra que começou a ser tratado recentemente por Jimmy e tem transtorno de estresse pós-traumático, além de uma relação difícil com a família. Maxwell, por sua vez, será Alice, filha de Jimmy — uma jovem exemplar e excelente aluna, mas que vem sofrendo com a ausência emocional do seu pai.

“Shrinking”, como já sabemos, será comandada por Brett Goldstein e Bill Lawrence, dupla responsável por “Ted Lasso” — a Warner Bros. Television ficará responsável pela produção da série. Ainda não há mais notícias sobre filmagens ou data de estreia, mas certamente a Apple terá algo a dizer sobre isso em breve.

