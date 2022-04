Apple Music ganha DJ Mixes em Áudio Espacial

Toca um techno aí, por favor, manda ver! Hoje, o Apple Music resolveu obedecer ao mítico pedido de Vera Fischer na novela “O Clone” e começou a adicionar uma série de novos DJ Mixes ao seu catálogo — todos eles já devidamente masterizados em Dolby Atmos, para que você possa desfrutar de toda a tecnologia do Áudio Espacial.

O primeiro mix liberado, apropriadamente chamado “One Mix”, é do DJ Jeff Mills e já pode ser escutado na plataforma. Novas playlists, criadas por profissionais de várias partes do mundo, serão adicionadas mensalmente para você criar aquela pista de dança na sala da sua casa.

Para os fãs de música eletrônica, as novidades não param por aí: o Apple Music ganhou também 15 novas playlists do tipo Boiler Room, com gravações ao vivo de raves, boates e festivais, todas também masterizadas em Dolby Atmos — outras listas do tipo também serão adicionadas até o fim do ano.

Vale notar que, para desfrutar do Áudio Espacial no Apple Music, você precisa ter um fone de ouvido compatível — o que, na prática, traduz-se em basicamente qualquer aparelho com chip H1 ou W1: todos os modelos de AirPods [Pro/Max] e alguns Beats, como o Flex, o Solo3 Wireless, o Powerbeats e o Powerbeats Pro. HomePods e alguns Macs também já suportam a tecnologia.

Boa diversão! 🎶

