Apple Pay ganha Prevenção de Fraude Aprimorada no Brasil e em outros países

Se você tem um cartão Visa cadastrado no Apple Pay, é possível que tenha notado algo incomum ao abrir o aplicativo Carteira (Wallet) nos últimos dias — mais precisamente, um aviso sobre uma tal Prevenção de Fraude Aprimorada.

Bom, você não está sozinho: o “recurso”, que representa uma nova medida de segurança para usuários da plataforma de pagamentos da Maçã, está sendo progressivamente liberado ao redor do mundo — mas, até o momento, apenas para cartões de bandeira Visa, pelo visto.

De acordo com a Apple, a Prevenção de Fraude Aprimorada usa informações adicionais sobre o seu ID Apple, dispositivo e localização (caso os Serviços de Localização estejam ativados) para exibir alguns recursos de segurança. Outros dados, como valor da compra, moeda utilizada e data, também podem ser utilizadas nessa operação.

Esses dados podem ser compartilhados com a Visa e a Maçã indica que, para impedir que os recursos de prevenção de fraude sejam compartilhados, você precisa selecionar um cartão que não conte com o recurso — ou seja, pelo visto, a coisa não é opcional.

Alguns leitores do MacMagazine entraram em contato [obrigado!] avisando sobre a novidade, e o recurso parece estar sendo liberado rapidamente para cartões Visa cadastrados no Apple Pay ao redor do planeta — inclusive no Brasil. Ainda não há, entretanto, qualquer comunicado por parte da Apple, então não há como saber se a prevenção será liberada para outras bandeiras ou se é uma tecnologia exclusiva da Visa.

E você, já notou a novidade por aí?

