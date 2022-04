Apple TV+: assista ao trailer da docussérie “Prehistoric Planet”

Há algumas semanas, vimos por aqui um teaser de “Prehistoric Planet”, série documental anunciada pelo Apple TV+ há quase três anos e que enfim chegará à plataforma a partir do dia 23 de maio. Pois hoje, para aguçar ainda mais a curiosidade dos fãs da pré-história e dos documentários sobre natureza, a Maçã liberou o trailer completo da produção.

Publicidade

Em cinco episódios e com narração do lendário documentarista Sir David Attenborough, a série faz uma viagem ao planeta Terra 66 milhões de anos atrás, levando em conta as descobertas mais recentes do universo da paleontologia e empregando técnicas de computação gráfica e cinematografia de última geração para trazer recriações estonteantes da vida dos dinossauros e de outras criaturas da época.

A produção promete trazer uma experiência imersiva como nunca antes vista, com imagens impressionantes de animais pré-históricos em costas, desertos, rios, geleiras e florestas, passando por técnicas recém-descobertas de paternidade dos Tiranossauros Rex até as criaturas das profundezas dos oceano.

A série é uma coprodução da Apple com a Unidade de História Natural da BBC Studios, responsável pelo premiadíssimo documentário “Planeta Terra”. Jon Favreau (“Homem de Ferro”, “O Rei Leão”) é um dos produtores executivos, e a trilha sonora original é assinada por ninguém menos que Hans Zimmer (“Interestelar”).

Publicidade

“Prehistoric Planet” estreará no Apple TV+ no dia 23/5, uma segunda-feira, e os episódios serão liberados diariamente ao longo da semana. Já prepararam a pipoca? 🍿

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.