Apple TV+: F. Murray Abraham deixa o elenco de “Mythic Quest”

Nem só de contratações pode viver o Apple TV+, e o serviço — assim como qualquer outro — também terá suas baixas. Recentemente, a Vanity Fair chegou com uma delas: segundo a publicação, o ator F. Murray Abraham deixou recentemente o elenco da série de comédia “Mythic Quest”.

Abraham, de 84 anos e vencedor do Oscar de Melhor Ator por “Amadeus”, interpreta C.W. Longbottom na série, roteirista-chefe do estúdio de videogames no qual se passa a ação da série. O ator não retornará para a terceira e quarta temporadas da produção, já confirmadas pela Maçã.

A informação foi confirmada pela Lionsgate Television, estúdio que produz a série em parceria com a Apple. A empresa, entretanto, não divulgou o motivo da saída do ator, limitando-se a informar que “não comenta assuntos relacionados ao seu pessoal”. A equipe de Abraham não se pronunciou, enquanto o Apple TV+ e o criador/protagonista da série Rob McElhenney simplesmente retransmitiram o comunicado da Lionsgate, sem outros comentários.

No ano passado, em entrevista à Vanity Fair, Abraham classificou seu papel em “Mythic Quest” como um “presente especial”, creditando a ele um redescoberto senso de comunidade e humanidade presente na equipe da série e no grupo de personagens. Causa estranheza, portanto, uma saída tão abrupta e sem grandes despedidas.

O fato é que a saída deverá causar algumas mudanças no planejamento do futuro da série: tentando evitar spoilers, é possível dizer que os episódios finais da segunda temporada começaram a montar uma nova história para Longbottom, aprofundando-se no passado do personagem e sugerindo novos caminhos para o futuro.

Portanto, aguardemos — literalmente — as cenas dos próximos capítulos.

