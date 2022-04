Apple Watch terá Desafio do Dia Internacional da Dança em 29/4

Usuários do Apple Watch já têm um desafio agendado para esta semana — em celebração ao Dia da Terra (Earth Day), nesta sexta-feira. Mas já há outro planejado para a próxima semana!

Para o Dia Internacional da Dança, celebrado no dia 29 de abril, a Apple realizará outro desafio, no qual usuários devem registrar um exercício de dança de pelo menos 20 minutos.

Se você completar o desafio com sucesso com qualquer aplicativo de treino que registre dados na plataforma de Saúde (Health) da Apple, você desbloqueará a medalha virtual no iPhone e no Apple Watch, bem como adesivos exclusivos que podem ser usados no aplicativo Mensagens e no FaceTime.

Você também pode completar o desafio com exercícios do Apple Fitness+, o qual oferece opções voltadas especificamente para dança.

Se preparem!

