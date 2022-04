Chegou o MM Ofertas EUA, o melhor jeito de economizar em compras nos Estados Unidos!

Se você está sempre de olho no MacMagazine, já deve saber que mantemos o MM Ofertas, que ajuda você a economizar em compras de produtos e acessórios da Apple, além de alguns outros eletrônicos que permeiam o mundo da Maçã.

Publicidade

A novidade é que, agora, estamos expandido o MM Ofertas para além das terras tupiniquins. Sim, apresentamos o… MM Ofertas EUA! 🇺🇸

A ideia dele é basicamente a mesma: fazer você economizar uma boa grana em compras de produtos Apple e eletrônicos online. A diferença é que, nele, focamos em produtos comercializados nos Estados Unidos — seja para quem está viajando a lazer, a trabalho ou simplesmente quer comprar lá fora e importar usando serviços como o da nossa parceira de longa data Zip4Me — um redirecionador que manda as suas compras diretamente dos EUA para a sua casa no Brasil.

Diariamente, divulgaremos essas ofertas americanas em nossos já tradicionais meios:

Publicidade

O MM Ofertas EUA junta-se ao MM Ofertas, que continua firme e forte também nas mesmas redes sociais já conhecidas por vocês:

Além desses canais, é claro, ainda há a possibilidade de economizar uma grana no Brasil usando a nossa extensão para o Google Chrome (e que também é compatível com outros navegadores baseados no Chromium, como o Microsoft Edge, o Opera e o Brave).

Com ela, não é preciso fazer quase nada para economizar, já que você será alertado sempre que estiver visualizando algum produto que esteja com um preço mais interessante em outra loja.

Publicidade

Além disso, quando chegar a hora de fechar o pedido, a extensão testa e aplica cupons de desconto que estejam disponíveis para o site onde você está comprando. Pensa que acabou? Não: ela também permite criar um alerta para que você seja notificado quando determinado produto atinge o preço que você deseja pagar por ele.

Obviamente, todas as compras concluídas por meio dos nossos links geram uma pequena comissão para nós. Mas você não paga absolutamente nada a mais por isso — é uma mão lavando a outra! 🤑

Esperamos que vocês aproveitem a novidade e economizem ainda mais fazendo as suas compras nos EUA com a gente! 🇺🇸