Como adicionar um sintoma no app Saúde [iPhone]

O Saúde (Health) é um dos aplicativos que já vem instalados por padrão em iPhones. Através dele, você pode acompanhar todas as suas métricas capturadas usando os próprios sensores do smartphone, aqueles disponibilizados por apps de exercícios/de saúde de terceiros e, é claro, os dados capturados pelo Apple Watch.

A partir do iOS 13.6, a Maçã incluiu a possibilidade de adicionar sintomas ao app. Assim, você pode acompanhar, por meio de um gráfico, as alterações de sono, dores de garganta ou febre. Dessa forma, quando chegar a hora de se consultar com um médico, isso poderá ser muito útil.

Veja, a seguir, como adicionar um sintoma de forma manual no Saúde!

Abra o app, toque na aba “Explorar” e em “Sintomas”. Em seguida, selecione um dos 39 sintomas mostrados. Depois, toque em “Adicionar Dados”, no canto superior direito e insira os detalhes sobre o sintoma.

Dependendo dele, é possível adicionar uma das cinco opções: “Não Presente”, “Presente”, “Suave”, “Moderado” ou “Grave”, além da data e do horário de início/término aproximadas. Quando estiver satisfeito, toque em “Adicionar” (no canto superior direito) para salvar.

O que achou dessa dica? ❤️