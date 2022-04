Como desativar a opção que acende a tela ao tocar nela [iPhone e iPad]

Quando a Apple lançou o iPhone X, em 2017, ela aproveitou para dar um grande salto no design do smartphone. Com uma tela que vai de ponta a ponta, ela precisou fazer algumas adaptações e, também, lançar novos recursos — como é o caso do Face ID e dos Memojis, por exemplo.

Foi também, a partir desse modelo, que a empresa passou a permitir que você acenda a tela do smartphone apenas dando um toque nela (algo que certamente foi inspirado no Apple Watch).

Por um lado, isso facilita o acesso às notificações e aos controles; por outro, pode se tornar incômodo ou desnecessário para muita gente. Felizmente, há uma maneira superfácil de desativar essa função — que também está disponível em iPads sem o botão de Início.

Para fazer isso, abra os Ajustes e vá até Acessibilidade » Toque. Por fim, desmarque a opção “Toque para Despertar”.

Prontinho! A partir de agora, quando quiser ativar a tela do iPhone/iPad, será preciso pressionar o botão de repouso ou liga/desliga. 😊

