Netflix perde assinantes e acelera plano de cobrar de quem compartilha logins

No primeiro trimestre de 2022, a Netflix perdeu assinantes pela primeira vez em mais de uma década, de acordo com os resultados fiscais divulgados pela empresa nesta semana [PDF]. A plataforma encerrou o trimestre com cerca de 221,6 milhões de assinantes, então ela ainda é a maior companhia no segmento – mas está enfrentando uma série de desafios.

Mais precisamente, a empresa esperava adicionar 2,5 milhões de assinantes no primeiro trimestre de 2022; no entanto, a suspensão dos negócios na Rússia custou 700 mil assinantes — mas contabilizou 500 mil novos usuários pagos ao redor do mundo, um resultado bem abaixo das suas projeções.

A look at Netflix User Growth #NFLX pic.twitter.com/jW0WswZrOO — The Dive Feed (@TheDeepDiveFeed) April 20, 2022

Nos Estados Unidos e no Canadá, a Netflix perdeu 600 mil clientes devido a mudanças recentes de preços — apesar disso, essa perda foi antecipada e está de acordo com as expectativas. A empresa estima, ainda, que poderá perder até 2 milhões de assinantes no segundo trimestre!

Essa situação, é claro, teve um efeito catastrófico para as ações da Netflix [ $NFLX ], que abriram hoje com uma queda de 30% — a maior desde outubro de 2011.

Netflix drops 30% at the open in its biggest drop since October 2011 https://t.co/ivjKG0wr5C pic.twitter.com/Hut7BddUbb — Bloomberg (@business) April 20, 2022

À luz das perdas de assinantes, a Netflix anunciou a expansão de alguns testes que já vem realizando e a implantação de um novo plano com anúncios, mais barato, como veremos mais detalhadamente a seguir.

Cobrança adicional em contas compartilhadas

A empresa anunciou que expandirá os testes com o novo sistema de compartilhamento de contas — no qual os assinantes que compartilharem seu login com outros usuários que não moram na mesma casa serão cobrados uma taxa adicional — para vários outros mercados globais, incluindo os EUA, dentro de um ano.

Hoje, a Netflix estima que existam cerca de 100 milhões de lares em todo o mundo compartilhando suas contas — mais de 30 milhões deles estão nos EUA e no Canadá.

Ao pedir aos membros que compartilham suas contas que paguem uma taxa adicional, ela espera “encontrar o equilíbrio certo entre ainda permitir que o compartilhamento ocorra, além de ajudar a gerar receita de todos que estão visualizando e obter valor de seu serviço”.

Plano com anúncios

O cofundador e co-CEO da Netflix, Reed Hastings, disse também nesta semana que a empresa está “bastante aberta a oferecer preços ainda mais baixos com publicidade”, para oferecer mais uma opções de escolha ao consumidor — como a Disney fará com a sua plataforma.

Segundo Hastings, a implementação de um plano com anúncios seria uma “grande mudança de pensamento para a empresa”.

Quem acompanha a Netflix sabe que sou contra a complexidade da publicidade e sou um grande fã da simplicidade da assinatura. Por mais que eu seja fã disso, sou um grande fã da escolha do consumidor. E permitir que os consumidores que gostariam de ter um preço mais baixo e são tolerantes à publicidade consigam o que querem, faz muito sentido.

Segundo o executivo, a empresa espera definir sua estratégia de streaming com anúncios “nos próximos um ou dois anos”.

