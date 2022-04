Projeto de lei para carregador único avança na União Europeia

Mesmo com a resistência da Apple e de outras empresas, a União Europeia segue na sua tentativa de estabelecer o USB-C como o padrão para conectores de smartphones, tablets e dispositivos similares no Velho Mundo.

Publicidade

Hoje, membros do Parlamento Europeu que fazem parte do Comitê do Mercado Interno e Defesa do Consumidor votaram a favor do projeto que busca obrigar companhias de tecnologia a adotar o USB-C em seus dispositivos, com um placar final de 43 a 2.

O projeto, segundo um novo comunicado emitido pela União Europeia, busca evitar que consumidores precisem adquirir novos carregadores sempre que trocarem de dispositivos, permitindo que qualquer eletrônico de “porte-médio” seja recarregado com apenas um tipo de cabo.

Segundo Alex Agius Saliba, da UE, isso traria também outras vantagens:

Publicidade

Com meio bilhão de carregadores para dispositivos portáteis enviados na Europa a cada ano, gerando de 11.000 a 13.000 toneladas de lixo eletrônico, um único carregador para telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos pequenos e médios beneficiaria a todos.

Estão entre os exemplos contemplados pela resolução produtos como smartphones, tablets, notebooks, câmeras portáteis, videogames portáteis e similares. Dispositivos menores que não comportem entradas USB-C, como smartwatches, smartbands e outros acessórios fitness, são as únicas exceções para a nova lei.

O projeto havia sido apresentado originalmente em agosto do ano passado e, desde então, vem ganhando tração no Parlamento Europeu. Agora, além dos conectores, o projeto também pretende estabelecer um padrão para os carregadores sem fio até 2026, evitando qualquer solução proprietária.

Ainda não está claro quais são os planos do bloco para as tecnologias de carregamento sem fio, mas é possível que os legisladores enfrentem menos resistência nessa área uma vez que o padrão Qi já é amplamente tratado como “universal” e está presente tanto em iPhones quanto em aparelhos Android, por exemplo.

Publicidade

Ademais, o projeto pretende agora deixar mais claro se um dispositivo vem com um carregador incluso em sua caixa ou não. De acordo com o parlamento, isso “ajudaria a evitar confusões e facilitaria as decisões de compra”.

Com a aprovação das últimas revisões, o projeto deverá agora ir para votação em plenário no Parlamento Europeu em maio. Caso tudo ocorra como esperado, o comitê disse estar pronto para iniciar a fase de negociações com cada governo dos países integrantes da União Europeia.

E a Apple?

Se tudo realmente progredir como a UE espera, sem nenhuma resistência ou possível adiamento, as fabricantes terão pelo menos até 2024 para se adaptarem à nova lei.

Publicidade

Como sabemos bem, há fortes rumores de que, mais cedo ou mais tarde, a Apple abandonará o Lightning dos iPhones em prol de um smartphone portless — ou seja, recarregado sem fio ou, quem sabe, por meio de um conector magnético apenas.

Sendo assim, é possível que todo esse movimento pouco afete ela.

via TechCrunch