Promoções na App Store: Build Your Palace, neoDefense, iWriter Pro e mais!

Nesta quarta-feira, aproveite e economize com a nossa seleção de promoções na App Store! 😃

Build Your Palace, criado por Pascal Monaco, é uma excelente ferramenta para treinar a sua memória.

O objetivo é memorizar os ícone apresentados em sua maior quantidade e na ordem correta. De acordo com a sua experiência no jogo, novos palácios serão apresentados e com isso, mais símbolos.



Confira um vídeo:

Aproveite a oferta e boa diversão! 🕹

Abaixo outros aplicativos que, juntos, somam mais de R$135 em descontos:

Apps para iOS/iPadOS/tvOS

Tower-defense.

Utilitário para plantas.

Calculadora teclado.

Sintetizador musical.

App universal (iOS/iPadOS/macOS)

Cliente para a futura rede controlada pelo Elon Musk o Twitter.

App para macOS

Editor de texto.

Aproveitem as ofertas e o feriado! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🚀