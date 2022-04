RappiCard ganha compatibilidade com o Apple Pay

Os indícios começaram no início do ano passado. Ou seja, demorou, mas o RappiCard (cartão de crédito da Rappi) finalmente ganhou agora compatibilidade com o Apple Pay.

Alguns usuários já receberam a confirmação da novidade por email, como o leitor Kalique Dias — que compartilhou a novidade com o MacMagazine.

Ele conseguiu cadastrar o cartão na carteira digital da Apple tanto no iPhone quanto no Apple Watch; outros usuários (como o nosso redator João Vitor Zaidan), contudo, ainda estão com dificuldades para terminar o processo — algo normal, dado que a novidade é recente e esse tipo de instabilidade é comum.

Usuários podem cadastrar o RappiCard no Apple Pay manualmente, abrindo o app Carteira (Wallet) e segundo o passo a passo, ou abrindo o próprio aplicativo Rappi e tocando no botão “Adicionar a Carteira da Apple”, que aparecerá na tela de gerenciamento do cartão.

Mais um para a conta!