Review: Camera Hub G3 (da Aqara) conta com recursos bem avançados

Já há algum tempo, nós estamos testando alguns produtos HomeKit da Aqara, como mostramos em alguns vídeos para vocês. Pois recentemente, eles nos enviaram a Camera Hub G3, uma câmera doméstica bem inteligente, para avaliarmos.

Eu venho usando ela há alguns meses e compartilharei abaixo minha opinião sobre esse produto.

Como falei no review da Logitech Circle View, eu estou aos poucos trocando o sistema de câmeras que tenho aqui em casa — antes tinha algumas da Intelbras, e agora estou com essas duas: da Logi e da Aqara.

Os lugares mais importantes para eu monitorar na minha casa são a sala e o quarto das minhas filhas. Por conta da disposição da sala, preferi colocar a Circle View (que tem um ângulo fixo, porém bem aberto, de 180º) nela e deixei a G3 para o quarto das crianças — além de a G3 ter um visual mais infantil (com uma capinha de silicone com orelhinhas, que pode ser facilmente removida), ela também se mexe (falarei mais sobre isso abaixo), sendo a melhor solução para o quarto — para ilustrar este review, contudo, eu coloquei ela na sala. 😉

Caixa e especificações

Na caixa, temos a câmera, a capinha de silicone, a fonte de energia, o cabo USB-C e o manual de instruções.

Um trunfo dela está no próprio nome: a G3 não é apenas uma câmera, e sim um hub para produtos Aqara que utilizam o protocolo Zigbee. No meu caso, essa função de hub é essencial por conta de um outro acessório, o Roller Shade Driver E1 (em breve teremos um review dele), já que a G3 faz a ponte para que o E1 converse com o protocolo HomeKit, da Apple (para que você possa controlá-lo pelo app Casa e não apenas pelo app da Aqara).

As especificações da G3 são bem parrudas: a câmera tem resolução 2K (1296p), um ângulo de visão de 360º (por conseguir girar em cima do seu próprio eixo), e é compatível com as frequências 2,4GHz e 5GHz de redes Wi-Fi (algo raro para um produto assim, que normalmente suporta apenas 2,4GHz). Além disso, ela funciona com diversos protocolos (Apple, Amazon, Google, etc.) e conta até mesmo com recursos baseados em inteligência artificial.

Recursos mais comuns

Apesar de ser compatível com o app Casa (por ser um produto HomeKit), por ele você tem acesso apenas às configurações básicas da câmera — as mesmas que mencionei no meu review da Circle View, como escolher as opções de gravação e de notificação, quais alertas quer receber, reconhecimento facial, zonas ativas (para a câmera monitorar e notificar), falar com a pessoa que está no cômodo onde a câmera se encontra, conferir os vídeos gravados em si e mais.

Eu não repetirei aqui todos esses recursos para não deixar este texto maior do que já vai ficar, mas caso você esteja interessado em conhecer todos esses ajustes, sugiro dar uma passada no texto da Circle View.

Isso é uma limitação do próprio app/protocolo da Apple e não tem nada a ver com os produtos e as fabricantes parceiras da Maçã. No app Casa, as fabricantes precisam seguir um padrão de experiência para que todos os acessórios, independentemente de marca ou finalidade, funcionem de uma maneira similar. Então, nada mais natural do que você perder recursos nessa padronização.

Eu particularmente gosto de centralizar todos os meus aparelhos inteligentes no app Casa, por dois motivos: o primeiro é o acesso rápido e simplificado a todos os meus acessórios inteligentes. O segundo é que, ao adicionar um novo produto no Casa, minha esposa também tem acesso a ele de uma forma muito simples — ela não precisa configurar nada no iPhone dela, basta abrir o app Casa que tudo está lá, disponível.

Mas é inegável que existem alguns recursos incríveis que você deixará de lado se explorar a câmera apenas pelo app Casa. E é aí que entra o app Aqara Home, criado para gerenciar e controlar os produtos da empresa.

O ponto negativo do app é que você não consegue visualizar os vídeos salvos no iCloud de acordo com os ajustes feitos no app Casa, justamente por se tratar de algo intrínseco ao ecossistema da Apple. Ou seja, se você configurou (no app Casa) para que a câmera comece uma gravação ao notar um movimento no cômodo, só poderá visualizar esse vídeo pelo aplicativo da Apple. A única outra coisa que você consegue fazer nos dois apps é falar com uma pessoa que está no cômodo.

Mas o app Aqara abre muitas portas, como controlar a direção da câmera manualmente, trocar a resolução, ativar/desativar o som, colocar a câmera para dormir (ela literalmente vira a câmera para dentro, bloqueando a imagem para que nada seja capturado), tirar fotos, gravar um vídeo e muito, muito mais. De verdade: eu fiquei impressionado com a quantidade de ajustes e de coisas que você pode fazer com a câmera.

Recursos avançados

A câmera conta com recursos avançados e que eu passei a usar assim que liguei a G3, como seguir uma pessoa que se desloca pelo cômodo (human tracking, que eu ativei para acompanhar e gravar as meninas no quarto). Você também pode usar o recurso que reconhece rostos e, com isso, ativar notificações — como, por exemplo, avisar que uma pessoa chegou em casa, ou avisar se um estranho (não reconhecido pela câmera) entrou no recinto.

Para explorar o recurso de reconhecimento de rostos, você precisa manualmente (com uma foto) reconhecer a imagem de uma pessoa e cadastrá-la no app para que o reconhecimento facial funcione.

Também precisa necessariamente tocar no botão “More”, depois em “Alert Settings” e brincar com as opções disponíveis por lá (como ser notificado quando um rosto for reconhecido ou quando uma pessoa, um bicho, um movimento, um barulho anormal ou um gesto for reconhecido).

A G3 conta ainda com a opção de seguir cães e gatos (dogs and cats tracking) e de identificar gestos. Sim, você pode fazer gestos (com apenas uma ou com as duas mãos) como “V” de vitória, levantar quatro ou cinco dedos da mão, fazer uma arminha com um sinal de OK para ativar algumas ações específicas (como por exemplo parar uma gravação).

Contudo, você precisa optar por apenas um dos recursos de tracking, seja ela para seguir pessoas, bichos ou reconhecer gestos. Não é possível utilizar mais de um ao mesmo tempo, o que é uma pena.

Para criar essas automações que eu comentei acima (seja com base em gestos, reconhecimento de um rosto ou qualquer outra coisa da sua escolha, é preciso tocar no botão “More”, depois em “Automation” e em “Create”. A partir daí, escolha as opções com base no seu gosto e nas opções oferecidas.

Voltando aos recursos, a G3 oferece muitas opções. Dependendo do tamanho do cômodo, você pode rapidamente tocar nas posições pré-definidas para visualizar um local ou criar a sua própria posição predileta para que a câmera volte rapidamente a ela — por aqui, eu deixei uma definida que pega o melhor ângulo do quarto delas.

Você também pode ativar um recurso chamado “Cruise” — que, com base nesses locais que você definiu de um cômodo (por exemplo, a porta de entrada, a janela e a varanda), faz uma “ronda” de até cinco horas para monitorá-los.

Quer mais? Tem. A G3 também se conecta a diversos outros acessórios/produtos da Aqara, como sensores e controles, permitindo uma integração bem grande ao criar automações e cenas (exemplo: caso algum desconhecido entre na casa, as luzes se acendem, uma sirene dispara e você recebe uma notificação no iPhone).

Ela também conta com um controle infravermelho, para você controlar outros equipamentos como até mesmo a sua TV, caso precise.

No app da Aqara, tudo é salvo localmente no seu iPhone (se você usa o recurso Fotos do iCloud, vai para a nuvem e ocupa o espaço do seu plano). Caso use um cartão SD (que deve ser inserido no “rosto” da câmera, quando ela está “dormindo”), pode optar por salvar as mídias nele, economizando espaço do iPhone e do Fotos no iCloud.

Vale notar que esses ajustes funcionam de forma separada dos realizados no app Casa. No aplicativo da Apple, o conteúdo é salvo no iCloud e fica disponível por lá (sem contar no armazenamento do seu plano) por dez dias. É bom reforçar que o vídeo enviado pro iCloud é em resolução 1080p (uma limitação da Apple), enquanto que no app da Aqara você pode ajustar para automático, 720p ou 1296p.

Por fim, um recurso ligado a segurança que não eu não conhecia numa câmera doméstica assim é o Security System, que é configurável pelo app Casa. Mas eu confesso que fiz alguns testes e não consegui identificar direito o que ela faz, então deixei-o desativado mesmo.

E por falar em segurança…

Por ser uma marca chinesa, alguns podem ficar desconfiados quanto à segurança dela. Obviamente isso é uma questão bem pessoal, mas além de você poder colocá-la para dormir e fisicamente bloquear a câmera, os dados dela são criptografados, ela suporta o padrão WPA3 e é certificada por grandes empresas como Apple, Google e Amazon (afinal, a câmera é compatível com os padrões domésticos dessas companhias).

Do ponto de vista da gravação em si, como eu falei, você pode simplesmente colocar a câmera para “dormir” tocando no botão que representa um olho na tela inicial do app. Ao fazer isso, a câmera gira e fica bloqueada fisicamente, sendo impossível gravar qualquer coisa.

Caso seja a sua vontade, é possível também ajustar um horário do dia para que a câmera “durma” indo em “More” » “More Settings” » “Camera Settings” » “Timed Sleeping”.

Mas funciona, mesmo?

Funciona. Como disse, tem recursos que eu não preciso e não uso — por aqui, não vejo necessidade de usar cartão SD, de fazer gestos para ativar recursos, de seguir pets (não temos nenhum, só o Lucio), entre outras coisas.

Mas o que eu uso (seguir pessoas, reconhecer minha família e avisar de algum estranho aparecer no cômodo e integração com o app Casa) funcionam bem.

Minha única ressalva vai para um detalhe chato, que acontece com alguma frequência: do nada, sem nenhuma explicação, a câmera desconecta da rede e fica inutilizável, já que não consigo enxergá-la nem pelo app Casa, nem pelo Aqara. A solução é reiniciar manualmente a câmera, tirando e colocando-a na tomada — mas se você estiver fora de casa, por exemplo, não tem o que fazer.

Eu não consegui identificar um padrão que justifique essa desconexão aleatória. É verdade que a minha rede Wi-Fi definitivamente não é das mais estáveis, e a própria Circle View de vez em quanto fica offline também. Mas é inegável que isso acontece com mais frequência com a G3 — e, aqui, ela não volta à vida sozinha como a Circle View.

Também me incomoda um pouco o delay para controlar a posição da câmera de forma manual — é difícil deixá-la exatamente na posição que você quer usando as setas direcionais de controle. Por outro lado, não é algo que eu faço com tanta frequência assim.

Mesmo com esses detalhes, acho que ela tem uma ótima imagem e recursos muito interessantes que justificam a aquisição, caso você esteja procurando uma câmera que entregue mais do que o básico que a Circle View entrega, por exemplo.

Outras opções de câmeras da Aqara

Apesar de termos testado a G3, ela não é a única câmera comercializada pela Aqara. A marca também conta com outras duas opções interessantes, a G2H e a G2H Pro.

As principais diferenças entre elas é que a G3 tem um ângulo de visão de 110º, enquanto a G2H Pro tem um de 146º e a G2H, de 140º. Porém, como a G3 gira em cima do próprio eixo, acaba tendo na verdade uma visão de 360º. As câmeras G2H e G2H Pro têm resolução de 1080p, enquanto a G3 é de 1296p.

A G2H e a G2H Pro não contam, e claro, com todos esses recursos avançados de tracking, de reconhecimento de restos e gestos e outros comentados acima. Por outro lado, a G2H Pro permitem definir, no app Aqara, zonas ativas e zonas de privacidade (para a câmera não filmar — a sua cama, por exemplo); você até consegue definir zonas ativas na G2H e na G3, mas apenas pelo app Casa (um recurso do HomeKit).

De resto, todas essas acabam sendo parecidas por servirem também como hub, terem compatibilidade com o protocolo HomeKit, o Google Assistente e a Alexa, visão noturna, opção de usar cartão SD (no caso da G2H, limitado a 32GB em vez de 512GB), entre outras coisas.

Onde comprar?

A Camera Hub G3 não está à venda oficialmente no Brasil, mas pode ser adquirida na Amazon americana por US$110 — caso não saiba como comprar produtos nos EUA e receber no Brasil, vale a pena conhecer a Zip4Me.

