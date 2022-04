Update para a Bateria MagSafe libera recarga a 7,5W

Conforme noticiou o MacRumors, a Apple liberou uma atualização de firmware para a Bateria MagSafe.

A principal novidade, como mostra a uma página de suporte da empresa (a página em português ainda não foi atualizada), é o aumento da velocidade máxima de recarga. Antes em 5W, agora usuários podem tirar proveito de 50% mais velocidade ao recarregar seus iPhones com o acessório, atingindo 7,5W.

Para aproveitar o novo recurso, basta realizar a atualização da Bateria MagSafe para a versão 2.7.b.0. Isso pode ser feito de duas maneiras: plugando a bateria por meio do cabo Lightning em um iPhone, iPad ou Mac. No segundo caso, com o acessório no aparelho, deve-se ir até Ajustes » Geral » Sobre » Bateria MagSafe e verificar a versão.

Vale lembrar que, ao usar a bateria no iPhone, se ela estiver conectada a uma fonte de 20W, o celular é carregado a uma velocidade 15W. A porta Lightning do acessório serve para carregar a própria bateria, que também pode agir, ao mesmo tempo, como carregador MagSafe.

