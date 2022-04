Zoom leva reconhecimentos de gestos pro desktop e (muito) mais

O Zoom vem trazendo, com certa constância, novos recursos para seus aplicativos. Na sua mais recente atualização, o serviço de videoconferências implementou o reconhecimento de gestos para os seus aplicativos desktops.

Para quem não sabe, o reconhecimento de gestos permite que os participantes usem gestos com as mãos para sinalizarem uma reação em forma de emoji na reunião. Ela está disponível a partir da versão 5.10.3 do software e funciona com as reações de “Levantar a mão” (✋) e “Polegar para cima” (👍).

Antes disponível apenas para smartphones, o recurso vem sendo expandido lentamente pelo Zoom, tendo chegado ao iPad em agosto do ano passado.

Mas engana-se quem acha que essa é a única grande novidade da mais nova versão do aplicativo, que também está ganhando importantes melhorias no seu Quadro Branco.

O app reconstruiu completamente a experiência com o recurso — que antes existia apenas como um complemento para reuniões — e o transformou em uma ferramenta à parte, como uma solução multiplataforma e online, integrada diretamente ao cliente de desktop Zoom, Zoom Meetings e Zoom Rooms (para dispositivos touchscreen).

Segundo o Zoom, agora é possível usar novos recursos no Quadro Branco como formas, conectores, notas adesivas e adição de imagens.

Também há a possibilidade de ajudar equipes de venda com o Zoom IQ for Sales, uma solução de inteligência artificial de conversação para analisar as interações com os clientes, revelar insights, ações e conteúdos das reuniões de vendas.

O app também trouxe uma atualização muito bem-vinda de segurança, a qual exige uma senha única para logins suspeitos. Isso acontecerá quando usuários com um login profissional sem autenticação de dois fatores inserirem uma senha única em um local não reconhecido (como um país ou dispositivo diferente do habitual).

Os participantes também terão mais poderes no Zoom, como a possibilidade de desativar as notificações de bate-papo durante determinada reunião, e também de desativar ou ativar a gravação automática de chamadas recebidas e efetuadas no Zoom Call Center.

Além disso, o Zoom trouxe melhorias na qualidade de transmissão de áudio na região da Ásia-Pacífico (APAC), possibilita ver as atividades de uma sala separada na sessão principal e conta com uma biblioteca central de pesquisas.