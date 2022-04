Após quase 10 anos, Apple descontinua o macOS Server

Eis o fim do ciclo de mais um serviço da Apple: o macOS Server, criado para facilitar a configuração e o monitoramento de Macs, iPhones, iPads e Apple TVs.

Em um documento de suporte atualizado hoje (a versão em português segue desatualizada, por enquanto) a empresa informou que o aplicativo foi oficialmente descontinuado na versão 5.12.2, portanto, ele não será compatível com versões futuras do macOS (posteriores ao Monterey) — mas usuários poderão continuar usando-o normalmente com o macOS 12.

A notícia, porém, não chega como uma surpresa: a Apple vinha “matando” o macOS Server há alguns anos com atualizações cada vez menos frequentes. Além disso, vale notar que recursos populares como os servidores de armazenamento em cache, de arquivos e do Time Machine já vêm incluídos no macOS — desde a versão 10.13 (High Sierra).

Fato é que, agora, o macOS Server se juntará aos finados Xserve e AirPort, entre outros produtos e softwares já descontinuados pela Maçã.