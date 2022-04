Apple é processada por suspensão do Apple Pay na Rússia

Há quase dois meses, como parte das sanções aplicadas pelos Estados Unidos à Rússia por conta da invasão na Ucrânia, a Apple anunciou que suspenderia indefinidamente o funcionamento do Apple Pay no país. Agora, essa suspensão rendeu mais uma papelada para o departamento jurídico de Cupertino.

De acordo com o RepublicWorld, um grupo de advogados da firma Chernyshov, Lukoyanov and Partners (CLP) entrou com um processo contra a Apple por considerar que a suspensão da sua plataforma de pagamentos no território russo foi “injustificada” e “unilateral”, com efeito de “dano moral intencional” aos usuários russos donos de produtos da empresa.

Em declaração à agência de notícias TASS, o advogado Konstantin Lukoyanov afirmou que os usuários afetados pela suspensão precisam “ser compensados com um valor substancial” por conta do dano causado pela interrupção do funcionamento do Apple Pay.

Os autores do processo buscam na justiça russa o status de ação coletiva, e pedem que usuários afetados pela suspensão entrem em contato com a firma para se juntar ao pleito.

É improvável, entretanto, que a ação avance: como a suspensão do Apple Pay na Rússia não foi uma decisão tomada pela Apple de forma unilateral, e sim compelida pelas sanções dos EUA contra os bancos russos, a Maçã não deverá ter muitas dificuldades para derrubar os argumentos dos advogados na justiça.

