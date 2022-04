Apple expandirá Segurança na Comunicação para mais países

Lançado inicialmente apenas nos Estados Unidos no fim do ano passado com o iOS/iPadOS 15.2, o recurso Segurança na Comunicação (Communications Safety), projetado para ocultar automaticamente imagens contendo nudez enviadas a crianças usando app Mensagens (incluindo o iMessage), será implementado em outros países.

Mais precisamente, a funcionalidade será disponibilizada no Canadá, na Nova Zelândia e na Austrália; segundo informações do The Guardian, o recurso também chegará ao Reino Unido “em breve”.

Como já informamos, o recurso (opcional) verifica as fotos recebidas e enviadas em busca de material “sexualmente explícito” para proteger crianças de possíveis abusos; se detectado, o conteúdo é desfocado e alertas de segurança são fornecidos ao usuário — vale notar que a opção está vinculada ao Compartilhamento Familiar do iCloud.

Com a expansão da Segurança na Comunicação, a Apple também disponibilizará em mais países a opção que permite à Siri, ao Spotlight e às pesquisas do Safari ajudar crianças e pais a se manterem seguros online e obterem ajuda em situações de risco.

Além desses dois recursos de segurança infantil, a Apple anunciou uma terceira iniciativa — a qual envolvia a digitalização de fotos para detecção de materiais de abuso sexual infantil (child sexual abuse material, ou CSAM). No entanto, como muitos devem se lembrar, esse recurso provocou uma chuva de críticas — uma vez que isso poderia prejudicar a segurança e a privacidade de usuários.

Ainda que os recursos de Segurança na Comunicação estejam sendo expandidos, a Apple ainda não forneceu uma atualização sobre quando a polêmica análise de fotos do iCloud estará disponível — se é que isso será disponibilizado.

via The Verge