Apple Fitness+ terá coleção de danças, conteúdo com BTS e mais

À luz do Dia Internacional da Dança, celebrado na sexta-feira que vem (29/4), o Apple Fitness+ está destacando novos treinos de dança com grandes hits e ganhará novas coleções, como divulgado hoje pela empresa.

Entre as novidades, a seção “Artista em destaque” ganhou treinos com músicas (e coreografias) de grandes bandas como ABBA, BTS e Queen. Nas próximas quatro semanas, às segundas-feiras, novos treinos com cada grupo aparecerão em diferentes tipos de treino, incluindo Força, HIIT, Dança, Esteira, Ciclismo, Yoga e Pilates.

A Apple também lançará, no dia 25 próximo —, novas coleções (séries selecionadas de exercícios e meditações organizadas para ajudar os usuários a alcançar seus objetivos) com treinos de 20 e 30 minutos baseados em desempenho. Os treinos incluirão trilhas sonoras com clássicos dos anos 1980, sucessos de hip-hop e música latina.

Por fim, como já comentamos, no Dia Internacional da Dança os usuários do Apple Watch em todo o mundo serão incentivados a dançar para concluir um desafio com qualquer treino de dança de 20 minutos ou mais — o Fitness+ apresentará uma seção especial de treinos de dança para ajudar os usuários a ganhar o prêmio.

Preparados para sacudir o esqueleto? 🕺🏼🪩

O Apple Fitness+ é o primeiro serviço de fitness feito para o Apple Watch, com treinos e meditações guiadas para iPhone, iPad e Apple TV, para que usuários possam se exercitar onde e quando for mais conveniente. Ele conta com programas de treinos para gestantes, idosos e iniciantes, custa R$29,90 por mês (ou R$149,90 por ano), e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One Premium.

