Apple já gastou US$2,5 milhões com lobbying nos EUA em 2022

Embora a Apple tenha diminuído os gastos com lobbying em 2021, tudo indica que a companhia está retomando esses investimentos devido ao número de (projetos de) leis que podem afetar o funcionamento dos seus serviços — tanto é que a Maçã conseguiu alcançar um novo recorde nos Estados Unidos.

Publicidade

Segundo uma reportagem da Bloomberg, a empresa já gastou US$2,5 milhões em lobbying no primeiro trimestre de 2022. Isso representa um aumento de mais de 34% em relação ao US$1,86 milhão gasto no quarto trimestre de 2021 e cerca de 13% a mais do que o recorde anterior de US$2,2 milhões, no segundo trimestre de 2017.

Mais precisamente, esses esforços se concentraram no Arizona, na Geórgia e em outros estados onde as legislações propostas ameaçavam as políticas da App Store. Atualmente, uma das leis antitrustes mais importantes para a companhia, e que tem sido alvo de lobby pesado, é a Open App Markets Act — a qual pode obrigar que lojas de aplicativos como a App Store permitam sistemas de pagamento de terceiros.

No mesmo trimestre, o Google gastou US$2,96 milhões em lobbying, o que também é 34% a mais do que o montante do fim de 2021; já a Microsoft gastou US$2,5 milhões no mesmo período, um aumento de 2,8% desde o quarto trimestre de 2021.