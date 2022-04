Apple TV+ divulga trailer da docussérie “The Big Conn”

O Apple TV+ tem intensificado bastante sua produção de docusséries e conteúdos sobre o mundo real, e hoje a plataforma divulgou o trailer de mais uma produção do tipo: “The Big Conn”, série em quatro episódios sobre os crimes reais de Eric C. Conn.

Responsável pelo maior caso de fraude do sistema de previdência social na história dos Estados Unidos, Conn roubou do governo e dos cidadãos uma cifra estimada em US$500 milhões — e, no processo, criou em torno de si um estilo de vida absolutamente selvagem, com mansões, bordéis temáticos, carros e iates de luxo e até mesmo incontáveis casamentos.

“The Big Conn” tem criação dos documentaristas James Lee Hernandez e Brian Lazarte, responsáveis por “McMillion$” e pela vindoura “The Jet”, outra do Apple TV+. A dupla será também a produtora executiva da série, junto com Peter King, e a produção será uma parceria do Apple TV+ com o estúdio FunMeter.

Vale notar que a série terá a companhia de um podcast, que complementará a história desenvolvida nas telas com entrevistas adicionais e detalhes dos bastidores das produções. Ambos — série e podcast — chegarão às suas respectivas plataformas — Apple TV+ e Apple Podcasts — no dia 6 de maio próximo. Quem vai conferir? 😃

