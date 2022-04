Como silenciar uma pessoa no Instagram [iPhone]

Se você é um usuário assíduo do Instagram, deve saber que essa rede social esconde alguns truques bacanas. Se ainda não sabe, aqui no MacMagazine já demos diversas dicas envolvendo o aplicativo da Meta.

Hoje, mostraremos como você pode facilmente silenciar as publicações e/ou os Stories de pessoas que você segue, sem precisar que você necessariamente pare de segui-la. 😛

Confira, a seguir, como fazer isso através do aplicativo para iPhone — já que, até o momento, isso não pode ser feito pela web.

Como silenciar uma pessoa pelo feed

Enquanto estiver navegando pela timeline do Instagram, toque no botão representado por três pontinhos (no canto superior direito do post), em “Ocultar” e depois escolha entre “Silenciar publicações” ou “Silenciar publicações e story”.

Como silenciar uma conta pelo perfil do usuário

Abra o Instagram, toque no perfil do usuário e em “Seguindo” (localizado abaixo da foto dele). Depois, vá em “Silenciar” e escolha se quer silenciar as publicações, os Stories ou ambos.

Como silenciar uma pessoa nas mensagens

Abra o Instagram e toque no botão de mensagens (no canto superior direito). Abra a conversa com a pessoa desejada e toque no “i” (no canto superior direito da tela).

Em seguida, marque ou desmarque as opções “Silenciar mensagens” ou “Silenciar notificações de ligação”.

Nesse caso específico, você também pode silenciar as mensagens do bate-papo pelo navegador. Para isso, abra o Instagram e clique no ícone das mensagens (no topo). Selecione a conversa na aba lateral e clique no “i” (no canto superior direito). Por fim, marque a opção “Silenciar mensagens”.

Bem fácil, não acham?