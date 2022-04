Entenda a integração entre o Apple Business Essentials e o Google Workspace

A Apple anunciou recentemente uma integração entre o Apple Business Essentials (seu serviço de assinatura para pequenas empresas) e o Google Workspace (antes conhecido como G Suite). Porém, pouco se sabia sobre como funcionaria essa novidade, o que só agora foi detalhado pela Maçã em seu site oficial.

A integração com a plataforma do Google funciona através do Apple Business Manager, e torna mais fácil gerenciar a identidade na nuvem para organizações sem departamento de TI dedicado — permitindo que os funcionários façam login em diversos dispositivos com apenas um nome de usuário e uma senha.

Inclusive, já é possível importar usuários do Google Workspace para o Apple Business Manager, o que na prática mescla as propriedades registradas no serviço da Maçã com os dados de usuários da gigante de Mountain View.

Quando esse processo é realizado, os dados são classificados como “somente leitura”, a menos que a sincronização (ativada por padrão) seja desativada — o que torna as contas manuais e permite que seus atributos sejam editados.

Como realizar o processo?

Antes de tudo, usuários deverão configurar a autenticação federada, cujo passo a passo foi detalhado pela Maçã em uma página à parte. Depois, no Apple Business Manager, é preciso fazer login com uma conta de usuário com permissão de Administrador (Administrator) ou Gerente de Pessoas (People Manager).

Na sequência, deve-se clicar no nome do proprietário, na parte inferior da barra lateral, seguir para “Preferências” (“Preferences”) e depois em “Sincronização de Diretório” (“Directory Sync”) para, finalmente, ativar a “Sincronização com o Google Workspace” (“Google Workspace Sync”).

O processo ainda pode ser feito de forma mais manual, o que lhe permite importar quaisquer alterações feitas no Google Workspace. Para tal, é também necessário fazer login com um usuário que tenha a função de Administrador ou Gerente de Pessoas, clicar no seu nome na barra lateral, seguir para as “Preferências” e depois em “Sincronização de Diretório”, onde deverá ser escolhida a opção “Sincronizar Agora” (Sync Now).

via 9to5Mac