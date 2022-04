Frame.io ganha app para Apple TV e suporte ao FiLMiC Pro

A Adobe comprou o Frame.io em 2021 originalmente para “simplificar os fluxos de trabalho de criação de conteúdo de vídeo” e, durante a conferência NAB 2022, a empresa anunciou uma série de novidades para o serviço com foco justamente nisso.

Entre as novidades, há um novo aplicativo para Apple TV [4K], o que significa que usuários podem assistir a vídeos em alta qualidade na telona. Além disso, o app permite revisar trabalhos em andamento, visualizar fotos e gráficos ou ouvir arquivos de áudio e aprovar notas de cores finais em sua televisão.

Além disso, agora o serviço possui integração com o app FiLMiC Pro para gerar arquivos de vídeo leves e realizar uploads automáticos para o Frame.io — permitindo que editores comecem imediatamente a selecionar as melhores tomadas mesmo que de forma remota.

Outras novidades incluem o suporte do sistema Camera to Cloud a uma gama maior de câmeras e integração com o sistema de correção de cores Baselight da FilmLight. Além disso, o serviço conta agora com uma camada adicional de segurança, graças à autenticação de dois fatores e a recursos de gerenciamento de direitos digitais.

Vale notar que o Frame.io possui uma versão gratuita (muito restrita) que permite que até dois usuários visualizem e editem conteúdos. Para profissionais, os preços partem de US$15/mês para um máximo de 10 usuários — recentemente, também, a Adobe incluiu o Frame.io na assinatura da Creative Cloud.

via AppleInsider