“Hijack”: Idris Elba estrelará thriller de ação no Apple TV+

Há coisa de dois anos, falamos por aqui sobre o contrato de prioridade assinado entre o Apple TV+ e a Green Door Pictures, produtora do ator Idris Elba (“Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw”). Pois hoje, o primeiro fruto desta relação foi oficialmente anunciado pela Maçã: o thriller de ação “Hijack”.

A minissérie em sete capítulos será desenvolvida em tempo real e acompanhará um voo de sete horas, indo em direção a Londres, que é sequestrado por terroristas.

Elba viverá Sam Nelson, um competente negociador do mundo dos negócios que precisa usar todas as suas técnicas para salvar as vidas dos passageiros. Enquanto as autoridades em solo buscam respostas e soluções, a estratégia de alto risco adotada por Nelson no avião pode ser a sua ruína.

A produção será dirigida por Jim Field Smith (“Criminal – Reino Unido”) e roteirizada por George Kay (“Lupin”). Os dois, além de Elba, serão também produtores executivos, junto a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Kris Thykier. A produção será uma parceria da Apple com a 60Forty Films e a Idiotlamp Productions, com associação da Green Door Pictures.

Vale notar que Elba já tinha um outro projeto apalavrado com a Maçã — um filme descrito como um “thriller de espionagem romântico” passado na África, conforme divulgado pela Variety no ano passado. Como o projeto não foi oficialmente anunciado por nenhuma das partes envolvidas, entretanto, não há como saber se ele foi cancelado, adiado ou simplesmente alterado para se transformar em “Hijack”.

