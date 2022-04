Como ver as suas primeiras curtidas no Instagram [iPhone]

Aqui no MacMagazine, já demos diversas dicas envolvendo o Instagram, uma das redes sociais mais usadas hoje em dia.

A dica de hoje é bem simples, mas ainda assim, interessante. De um jeito superfácil, você pode conferir qual foi a primeira postagem que você curtiu dentro da plataforma. Isso acaba sendo um jeito bem divertido de ver como as publicações — e os seus gostos — mudaram com o tempo.

Veja, a seguir, como fazer isso usando o app para iPhones!

Abra o Instagram e toque na aba do seu perfil (a última, da esquerda para a direita). Em seguida, toque no botão com três risquinhos (no canto superior direito) e em “Sua atividade”.

Por fim, vá até Interações » Curtidas » Classificar e filtrar. Toque em “Classificar por” e escolha “Da mais antiga para a mais recente”. Depois, vá em “Aplicar” para mostrar os resultados.

Caso queira “descurtir” uma foto, basta tocar nela e depois no botão representado por um coração. Em alguns casos (como no meu), alguns espaços apareceram em branco, o que dá a entender que certas publicações foram apagadas pelos seus donos.

Ainda assim, é bacana ver a evolução da rede social, não?! 😊