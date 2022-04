iPhones 13 tiveram a maior participação de mercado em anos nos EUA

Os iPhones 13 já estão no mercado há vários meses e, apesar de algumas circunstâncias contrárias, os novos modelos tiveram a maior participação no mercado americano em vários anos, de acordo com uma nova pesquisa [PDF] da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Mais precisamente, os quatro modelos mais recentes alcançaram impressionantes 71% das vendas totais de iPhones nos Estados Unidos durante o primeiro trimestre deste ano — um bom crescimento em relação aos 61% dos iPhones 12 no primeiro trimestre de 2021. O modelo mais popular foi o iPhone 13 “padrão”, com 38% das vendas; enquanto que, há um ano, o modelo mais popular era o iPhone 12, com 22% das vendas.

Adicionando ainda mais combustível aos rumores de que a Apple planeja descontinuar a versão mini, a CIRP disse que o iPhone 13 mini e o iPhone 12 mini tiveram apenas 3% do total de vendas.

Os novos modelos do iPhone 13 tiveram uma das maiores participações que vimos em muitos trimestres. Os quatro modelos, incluindo o 13, o 13 Pro, o 13 Pro Max e o 13 mini, representaram quase 3/4 das vendas no trimestre de março. O iPhone mini continua tendo baixa participação, com os [iPhones] 12 mini e 13 mini cada um representando apenas 3% das vendas.

Além dos dados supracitados, a CIRP também observou que os consumidores estão mantendo seus dispositivos atuais por um período mais curto — marcando uma reversão de uma tendência de longa data em upgrades levavam mais tempo.

