Mapas da Apple renovados chegam à Alemanha e a Singapura

A Apple segue expandindo seus mapas renovados ao redor do mundo e, agora, dois países receberam os recursos aprimorados da plataforma: Alemanha e Singapura.

Ambas as regiões agora contam com recursos como Olhe ao Redor (Look Around) e pontos de referência 3D. Além disso, as direções da Siri agora usam o Natural Language Guidance, um framework da Apple que torna as instruções de navegação mais naturais.

Em Singapura, os Mapas da Apple agora incluem marcos tridimensionais de locais como os Jardins da Baía e o Mercado Tiong Bahru. Na Alemanha, a atualização oferece visualizações em 3D de pontos turísticos como o Portão de Brandemburgo, o edifício do Reichstag, a Torre de TV de Berlim, a Elbphilharmonie e o Castelo de Neuschwanstein.

Usuários também podem agora compartilhar o trajeto e o tempo estimado de chegada pelo iMessage. Enquanto dirigem, o Apple Maps também atualiza os destinatários com possíveis atrasos significativos.

Vale notar que a Apple continua mapeando a Alemanha, o que significa que os recursos acima chegarão a ainda mais regiões do país em breve.