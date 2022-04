TIDAL ganha suporte à Siri em iPhones e iPads

O TIDAL lançou uma nova atualização que enfim adiciona suporte à Siri, além de corrigir bugs e melhorar o seu desempenho.

Embora melhorias de desempenho e correções de bugs sejam sempre bem-vindas, é a inclusão do suporte à Siri que, sem dúvida, chama a atenção dos usuários — já que é um recurso solicitado por assinantes há muito tempo e que permite controlar a reprodução no app pela assistente de voz, naturalmente.

TIDAL meets Siri. — TIDAL (@TIDAL) April 20, 2022

Engana-se, porém, quem pensa que o suporte à Siri se estende para todos os dispositivos da Apple — conforme observado pelo XDA Developers, ainda não é possível usar a Siri com o TIDAL nos HomePods [mini], por algum motivo.

No momento, a ‌Siri‌ no ‌HomePod‌ funciona com os seguintes serviços de música, além do Apple Music: Deezer, iHeartRadio, TuneIn e Pandora. Para além do TIDAL, o único outro grande serviço de streaming que ainda não funciona com a ‌Siri‌ no ‌HomePod‌ é o Spotify.

Vale lembrar que, no ano passado, o TIDAL também disponibilizou outro recurso importante para assinantes e donos de Apple Watches: reprodução offline.