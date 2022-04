Transcend lança cartão de 1TB para os novos MacBooks Pro

Se você é daquelas pessoas que precisam de muito espaço no seu computador, mas não teve condições de investir num MacBook Pro com armazenamento personalizado (ainda mais considerando que esse aumento pode chegar a 28 mil reais extras), a Transcend tem uma opção interessante para você: uma nova versão, ainda mais poderosa, dos cartões de expansão JetDrive Lite 330, sobre os quais já falamos por aqui.

A nova versão do acessório chega a 1TB de armazenamento extra, perfeito para você aumentar rapidamente a capacidade de guardar todos os tipos de arquivos no seu MacBook Pro sem precisar se preocupar com HDDs/SSDs externos.

Assim como as versões mais modestas do JetDrive Lite 330, o cartão de expansão “mora” na entrada para cartões SD dos novos MacBooks Pro. Ao contrário de cartões de memória tradicionais, entretanto, o acessório fica praticamente imperceptível no corpo do computador, com a extremidade externa quase nivelada em relação à lateral da máquina. O cartão conta ainda com proteções para resistir a choques, água e poeira, assegurando a integridade dos seus arquivos.

Obviamente, por conta das próprias limitações da entrada para cartões SD, a velocidade do acessório não é das mais altas: chegamos aqui a 95MB/s (leitura) e 75MB/s (gravação), o que torna o cartão ideal para armazenamento de arquivos menos usados, que não necessitarão das velocidades estonteantes do SSD integrado às máquinas.

O JetDrive Lite 330 de 1TB — que também é compatível com os MacBooks Pro Retina lançados entre 2012 e 2015 — pode ser adquirido na Amazon dos EUA por US$250.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.