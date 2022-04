Android vem perdendo espaço para o iOS, aponta pesquisa

Segundo uma nova pesquisa da empresa StockApps referente aos últimos cinco anos, o Android diminuiu cerca de 8 pontos percentuais em relação ao iOS na sua participação de mercado.

Em julho de 2018, o sistema operacional móvel do Google figurava com 77,32% de market share, enquanto o da Apple tinha 19,4%. Já em janeiro de 2022, o primeiro caiu para 69,74%, com o segundo indo para 25,49%. A mudança nos números é atribuída à crescente competição por espaço na área.

Todavia, aponta-se que a clara dominância do Android não está ameaçada. Seus aspectos de plataforma aberta, segundo a StockApps, bem como preços mais baixos de smartphones, garantem-no uma grande fatia do mercado sem sinais de alteração.

Quando se observam estatísticas regionalizadas, a situação não é muito diferente, exceto na América do Norte e na Oceania, onde o sistema da Apple figura em primeiro lugar, com 54%, contra 45% do outro. Na África, por exemplo, 84% dos smartphones usam Android. Na América do Sul o robô vai ainda mais além, com 90% (contra apenas 10% da Maçã).

Uma grande diferença das duas plataformas, obviamente, é o fato de que o iOS é somente da Apple enquanto a fatia do Android é dividida por inúmeras fabricantes — sendo a mais popular delas, a Samsung.

