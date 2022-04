Apple Watch Series 6 tem recall por “tela apagada”

A Apple acaba de anunciar um recall (que ela chama de programa de serviço/reparo) para “uma porcentagem pequena” de Apple Watches Series 6 (modelo de 40mm) que podem apresentar um problema na tela.

Os donos dos dispositivos afetados, que foram fabricados entre abril e setembro de 2021, podem se deparar com uma tela permanentemente apagada (em branco).

Obviamente, por se tratar de um defeito reconhecido pela própria Apple, a empresa disponibilizou o recall para os dispositivos que estão suscetíveis a apresentar o defeito — os quais podem ser conferidos facilmente inserindo o número de série num campo dedicado nessa página. O recall cobre relógios elegíveis até dois anos após a sua data original de compra.

A Maçã deixou claro que nenhum outro modelo do relógio faz parte do programa de reparo, e destacou que pode restringir ou limitar a assistência a depender do país ou região onde o aparelho foi comprado. Vale notar que o reparo também não estenderá a garantia original do dispositivo.

Como proceder

A Apple disponibilizou três opções para quem está enfrentando o problema: ir a um Centro de Serviço Autorizado Apple, a uma Apple Store ou enviar o produto pelos Correios — o qual poderá ser feito entrando em contato com o suporte da empresa.

A Maçã ainda deixou claro que, caso o Apple Watch tenha algum dano que prejudique a troca do defeito da tela apagada, o tal dano precisará ser reparado primeiro — o que poderá gerar um custo para o dono do dispositivo.

Alguém aí com um problema parecido?

