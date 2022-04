Como salvar uma publicação para ler mais tarde no Facebook [iPhone, iPad e web]

Apesar de a ideia inicial do Facebook ser a comunicação entre as pessoas, fato é que muita gente usa a rede social para outras coisas, como acompanhar as notícias e vender produtos com a ferramenta de marketplace, por exemplo.

Caso você tenha se deparado com algum conteúdo que julgue ser interessante, é possível salvá-lo de uma forma muito fácil.

Posteriormente, você poderá inclusive conferir uma lista com todos os itens que foram salvos por você em um espaço dedicado dentro do Facebook. Veja, a seguir, como salvar uma publicação usando os apps para iPhone/iPad ou pela própria web!

Como salvar uma publicação pelo iPhone/iPad

Abra o Facebook e, quando encontrar a publicação desejada, toque no botão representado por três pontinhos (no canto superior direito dela) e selecione “Salvar publicação”. Depois, escolha onde deseja salvá-la ou criar uma nova coleção (mais sobre isso nos próximos parágrafos).

Posteriormente, quando quiser conferir uma lista de tudo o que foi salvo por você, toque na aba “Menu” e depois em “Salvos”. Para ver as opções de cada conteúdo salvo, toque no botão com três pontinhos.

Além de conferir todos eles nessa seção de “Salvos”, você também pode criar coleções (tocando em “Criar”).

É possível até mesmo convidar os seus amigos para colaborarem dentro de uma coleção criada. Lá, eles poderão não só adicionar conteúdos, mas também fazer comentários e reagir a eles.

Para fazer isso, toque na coleção desejada, nos três pontinhos e depois em “Convidar”. Por fim, selecione os seus amigos na rede social e toque em “Concluir”.

Como salvar uma publicação pela web

Quando encontrar uma publicação que quiser salvar no Facebook, clique no botão de três pontinhos (no canto superior direito dela) e selecione “Salvar publicação”.

Para visualizar todos os seus itens salvos dentro da rede social, selecione a aba lateral “Salvos” ou, se quiser, visite a pagina facebook.com/saved para ir diretamente à seção. Para navegar entre as coleções, use a barra lateral. Já se quiser criar uma nova, clique em “Criar nova coleção”.

Para remover um item salvo, clique no botão com três pontinhos ao lado da publicação e selecione “Remover da coleção”.

Já conhecia essa opção por aí? 😉