Estreias do dia no Apple TV+: “Meu Nome é Magic Johnson” e “A Grande Jogada”

Hoje é sexta-feira, o que significa que temos novidades no Apple TV+, é claro!

As duas estreias de hoje chegaram para acalentar os fissurados em esportes ao redor do mundo — e, mais precisamente, os fãs do basquete. Vamos dar uma olhada? 🏀

“Meu Nome é Magic Johnson”

Entre as estreias de hoje está “Meu Nome é Magic Johnson” (“They Call Me Magic”), série documental em quatro episódios centrada em uma das maiores lendas da história da National Basketball Association (NBA): Earvin “Magic” Johnson Jr., membro do Dream Team que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992, e também um ícone na luta por direitos das pessoas com HIV.

A série tem um foco na trajetória de Johnson nas quadras e no seu período após a aposentadoria delas, com suas iniciativas de empreendedorismo e ativismo comunitário.

Relembrem o trailer da produção:

Além de entrevistas e imagens de arquivo inéditas do esportista, o documentário inclui ainda depoimentos de grandes nomes do basquete como Shaquille O’Neil e Michael Jordan, além de outras personalidades como Samuel L. Jackson, LL Cool J e Snoop Dogg — bem como o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

“Meu Nome é Magic Johnson” tem direção de Rick Famuyiwa, que já dirigiu episódios de “O Mandaloriano” e outras produções de destaque. Todos os episódios da docussérie já estão disponíveis no Apple TV+.

“A Grande Jogada: Além das Quadras”

O outro lançamento do dia é “A Grande Jogada: Além das Quadras” (“The Long Game: Bigger Than Basketball”), docussérie focada no fenômeno do basquete juvenil Makur Maker.

Em cinco capítulos, a série foca nas origens e na história de Maker, um refugiado do Sudão do Sul que cresceu nos EUA e logo ganhou notoriedade nas ligas juvenis de basquete por seu talento incomparável. Sua contratação por um grande time da NBA já era dada como certa, mas Maker tomou uma decisão histórica: abriu mão da franquia bilionária e preferiu se juntar ao time da Universidade Howard, uma Universidade Historicamente Negra (HBCU).

A partir dessa decisão, o documentário traça o contexto histórico e social do crescimento de Maker, sua família, seu compromisso com as causas sociais e seus laços com o movimento Black Lives Matter — ao mesmo tempo em que analisa o cenário sociorracial no universo do basquete e dos esportes em geral.

Relembrem o trailer abaixo:

Official Trailer – #TheLongGame: Bigger Than Basketball



There are no shortcuts on the path to greatness. @makurmaker is coming to Apple TV+ on April 22 https://t.co/oR7h1mtuoc pic.twitter.com/m3j1uiATxJ — Apple TV+ (@AppleTVPlus) April 14, 2022

Os cinco episódios de “A Grande Jogada” já estão disponíveis no Apple TV+.

Prepare a cesta… digo, a pipoca! 😁

