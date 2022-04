Facebook: como gerenciar os apps que usaram seu login [iPhone, iPad e web]

Você muito provavelmente já deve ter feito o login em algum site de terceiros usando a sua conta do Facebook. Isso permite que você faça esse processo de um jeito mais rápido, sem precisar inserir todos os seus dados pessoais manualmente.

Apesar de tamanha facilidade, isso pode trazer alguns perigos. Certos aplicativos podem acabar tendo a permissão de ler dados pessoais que você talvez não queira compartilhar facilmente por aí. Por isso mesmo, você pode revisar esses dados no seu iPhone/iPad ou pela própria web.

Veja, a seguir, como fazer!

Como gerenciar os apps que usaram seu login do Facebook pelo iPhone/iPad

Abra o Facebook, toque na aba representada por três risquinhos (no canto inferior direito) e vá até Configurações e privacidade » Configurações.

Na seção “Permissões”, toque em “Aplicativos e sites” para visualizar uma lista dos aplicativos que usam a sua conta do Facebook.

Eis o que o Facebook fala sobre esses apps e sites:

Esses são aplicativos e sites aos quais você conectou a sua conta do Facebook entrando neles com o Facebook ou conectando uma conta sua nesses sites e aplicativos ao Facebook. Você pode analisar e gerenciar as informações não públicas às quais cada aplicativo tem permissão para acessar ou remover seu acesso.

Toque em um item para verificar quais informações ele está usando. Selecione “Remover” para revogar o acesso a todo o serviço ou apenas a uma das informações (como endereço de email e data de nascimento, por exemplo).

Como gerenciar os apps que usaram seu login do Facebook pela web

Abra o site do Facebook no seu navegador predileto, clique na seta voltada para baixo (no canto superior direito) e vá até Configurações e privacidade » Configurações. Na aba lateral esquerda, clique “Segurança e login”, depois em “Aplicativos e sites”.

Para visualizar as informações sobre cada serviço, clique em “Ver e editar”. Já para revogar o acesso à sua conta na rede social, vá em “Remover”. Prontinho!

O que achou da dica? 😊