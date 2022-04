Facebook: como visualizar o seu registro de atividades [iPhone, iPad e web]

Por justamente ser uma rede social muito usada, o Facebook oferece também uma ferramenta que pode mostrar todo o seu registro de atividades dentro dele.

Assim, você não só pode conferir uma lista com tudo o que você fez por lá, como também pode apagar alguma das atividades que não queira mais mostrar nessa seção.

A seguir, confira como visualizar a seção Registro de Atividades na rede social da Meta — tanto pelo app para iPhone/iPad, quanto pela própria web.

Como visualizar o registro de atividades pelo iPhone/iPad

Abra o app do Facebook, toque no botão representado por três risquinhos (no canto inferior direito) e no seu nome, para visualizar o seu perfil na rede. Em seguida, toque no botão com três risquinhos (ao lado de “Editar perfil”) e vá em “Registro de Atividades”.

Nessa seção, você pode gerenciar as suas publicações, marcações, grupos, comunidades e vídeos do Reels, informações do perfil e outras atividades.

Dentro de cada item, você também pode arquivar, enviar para a lixeira ou realizar outras ações, tocando no botão com três pontinhos ao lado da atividade.

Como visualizar o registro de atividades pela web

Através do seu navegador de preferência, abra o Facebook e faça o login na sua conta. Depois, clique na seta voltar para baixo (no canto superior direito) e vá até Configurações e privacidade » Registro de atividades.

Por fim, clique em uma das seções para visualizar os registros e, caso queira, clique no botão representado por três pontinhos para realizar alguma ação.

Fácil, não?!