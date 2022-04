Grid dá 20% de desconto em molduras e doará 10% neste Dia da Terra

Hoje, 22 de abril, é o famoso Dia da Terra (Earth Day) e uma série de iniciativas bacanas estão ocorrendo por aí.

Uma delas é dos nossos parceiros do Grid | Frame Studio, cuja moldura de um iPhone 4s lhes mostramos em vídeo e também publicamos uma galeria da moldura do Apple Watch original.

Até o fim do dia de hoje, eles estão oferecendo 20% de desconto em *todas* as molduras à venda do site e, além disso, doarão 10% do que arrecadarem para o EARTHDAY.ORG.

Desde o estabelecimento de nosso estúdio, transformamos MAIS DE 10.000 telefones celulares descartados de lixo eletrônico em um novo tesouro. Sustentabilidade sempre foi o objetivo do nosso desenvolvimento de negócios, e estamos sempre prontos para fazer mais contribuições à proteção do meio ambiente.

Para ter o benefício do desconto + doação, basta usar o código EARTH2022 no seu carrinho de compras no site do Grid. A moldura do iPhone 4, por exemplo, está de US$169 por US$139; já a do primeiro Apple Watch, de US$249 por US$199.

Aproveitem a oportunidade, pois o trabalho deles é sensacional. 🌎

