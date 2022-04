Iniciativa da Apple preservará 210km² de manguezais na Índia

Hoje, 22 de abril, é o Dia da Terra, data criada em 1970 para marcar a necessidade da consciência sobre os problemas do meio ambiente e a necessidade de a humanidade como um todo trabalhar, coletivamente, para a preservação do único lar que possui. Pois como faz todos os anos, a Apple aproveitou a data de hoje para anunciar mais uma das suas contribuições ao nosso planetinha.

Publicidade

Na sua mais nova iniciativa, a Apple expandirá sua doação à Fundação de Pesquisa Ambiental Aplicada (AERF, na sigla em inglês) para a conservação de 21 mil hectares (cerca de 210km²) de manguezais na Índia — uma continuação da empreitada iniciada em 2019, na Colômbia.

A área selecionada pela AERF fica em Alibaug, no distrito de Raigad, cerca de 100km ao sul de Mumbai. Os pesquisadores da fundação estão atualmente explorando os manguezais — que representam um dos biomas mais importantes da Terra para a proteção contra desastres naturais e os efeitos da mudança climática — para gerar um plano de preservação sustentável, criando caminhos para indústrias alternativas que favoreçam o meio ambiente e a economia local.

Lisa Jackson, vice-presidente de iniciativas sociais, ambientais e políticas da Apple, afirmou o seguinte em relação ao anúncio de hoje:

Publicidade

A luta contra as mudanças climáticas é uma luta pelas comunidades ao redor do mundo cujas vidas e meios de vida são mais ameaçadas pela crise, e é nisso que focamos nosso trabalho — da Colômbia ao Quênia e às Filipinas. Nossa nova parceria na Índia continua esse impulso, ajudando uma comunidade a se beneficiar economicamente da restauração dos manguezais que os protegem dos piores impactos das mudanças climáticas.

No anúncio, a Apple citou também alguns membros das comunidades de Alibaug que serão beneficiados com a iniciativa. Namdev Waitaram More, por exemplo, é um dos anciões da vila de Karanjveera e um pescador especializado em métodos tradicionais; sua experiência e sua relação de colaboração com os manguezais está ajudando a AERF a desenvolver seus planos de preservação.

Namdev Waitaram More

Já na vila de Ganesh Patti, o pescador Mangesh Patil teve sua casa, cercada pelos manguezais, desocupada e abandonada por conta das ondas e marés cada vez mais fortes causadas pelas mudanças climáticas. Patil, sua família e seus vizinhos se mudaram para uma vila vizinha, mas continuam visitando suas antigas casas e seu antigo templo hindu, além de pescar nas águas que antes guardavam seus lares.

Jayant Saranik, cofundador da AERF, falou um pouco sobre as comunidades que serão ajudadas com a nova iniciativa de preservação e as suas colaborações no processo:

Criar a resiliência contra as mudanças climáticas é um processo contínuo para as comunidades que vivem próximas ao mar. Como essas pessoas têm vivido no litoral por muito tempo, elas entendem o oceano e a sua relação com o clima muito bem. As mudanças climáticas, para elas, não é um fenômeno novo; entretanto, elas têm sofrido mudanças drásticas nos últimos cinco a dez anos. Os ciclones recentes sensibilizaram essas pessoas sobre a importância dos manguezais como a defesa natural mais robusta contra calamidades do tipo, e despertou o interesse da comunidade em geral nestes biomas.

Vale notar que, também como parte das iniciativas do Dia da Terra, a Apple está doando US$1 ao WWF (World Wildlife Fund, uma das maiores organizações ambientais do planeta) a cada compra realizada no Apple Pay — hoje é a data limite para que suas transações entrem na ação.