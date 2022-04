Instagram testa criar Reels com base em vídeos pré-existentes

O Reels é a nova menina dos olhos do Instagram — e também a forma que a rede inventou para bater de frente com o fenômeno do TikTok —, mas nem todos embarcaram na funcionalidade até o momento. Um dos motivos, pelo visto, é a suposta complexidade em se criar e editar os vídeos característicos do recurso.

De acordo com o Business Insider, o Instagram está testando uma novidade para mudar isso a fim de tornar ainda mais simples criar e postar os seus próprios Reels. Com os chamados Templates, os usuários poderão se basear em edições já existentes, criadas por outras pessoas, e simplesmente adicionar seus próprios conteúdos (fotos, vídeos, texto) por cima da montagem para gerar o vídeo final.

O recurso, disponível em fase beta para uma quantidade limitada de usuários, já tinha sido “descoberto” pelo pesquisador Alessandro Paluzzi em janeiro deste ano e agora foi confirmado pela equipe do Instagram. De acordo com Paluzzi, ao assistir a um vídeo no Reels, você poderá selecionar a opção “Use como Template” para criar um conteúdo com base no vídeo existente.

O TikTok, vale notar, já oferece uma ferramenta semelhante (e de mesmo nome) há algum tempo — ou seja, mais uma vez, assim como na ferramenta de Remix e no próprio Reels como um todo, o Instagram está correndo atrás do prejuízo para se equiparar ao principal concorrente.

Ainda não há previsão, entretanto, de quando os Templates do Reels chegarão para todos os usuários.

via TechCrunch